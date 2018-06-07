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Van'da 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş mevkiinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 120 paket halinde 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözalıtna alındı.

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Van'da 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

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