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Van'da 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesinde, yol kontrolleri sırasında polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Lissa' ile yapılan aramada 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildİ.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde, yol kontrolleri sırasında polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Lissa' ile yapılan aramada 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildİ. Van'da polisinin son 5 ayda gerçekleştirdiği 112 operasyonda toplam 2 ton 400 kilo eroinin ele geçirildiği bildirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 07 MRM 95 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Lissa' ile yapılan aramada, aracın bagaj kısmına poşetler içerisinde gizlenen 119 paket halinde 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü M.Ş.E. gözaltına alındı. Öte yandan, Van Emniyet Müdürlüğü, 5 ayda yapılan başarılı operasyonlarda ele geçirilen eroin miktarını açıkladı. Açıklamada, 1 Ocak ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen 112 operasyonda toplam 2 ton 400 kilo eroinin ele geçirildiği belirtildi.

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