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Van'da 63 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

VAN'da polisin minibüste yaptığı aramada 63 kilo 228 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'da polisin minibüste yaptığı aramada 63 kilo 228 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Gürpınar karayolu Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine 65 KA 083 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta, narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, 122 paket halinde 63 kilo 228 gram eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan araç sürücüsü, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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