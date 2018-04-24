Van'da 63 kilo esrar ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 63 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp'te karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Dedektör köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde, 60 paket halinde, 63 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor
24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek
Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum