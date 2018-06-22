Van'da 7 bin 348 kişinin kimlik sorgusu yapıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da jandarma ekıplerı, 314 personel ve 4 uyuşturucu arama köpeği ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, 3 bin 736 araçta, 7 bin 348 kişinin kimlik sorguları yapıldı. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'uyuşturucu' uygulaması ve operasyonu yaptı. Dün saat 22.00 ile 00.00 arasında, 314 jandarma personeli ve 4 uyuşturucu madde arama köpeğinin katılımıyla yapılan operasyonlarda, 3 bin 736 araçta 7 bin 348 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 22 ev, 2 işyeri ve metruk binalar ile altgeçitlerde kontroller yapılarak, geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.
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