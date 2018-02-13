HABER

Van’da 7 roket başlığı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 22:58 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet roket ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan bir ihbar üzerine İpekyolu ilçesinde arama yapıldı.

Van’da 7 roket başlığı ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet roket ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan bir ihbar üzerine İpekyolu ilçesinde arama yapıldı. Aramada, 7 antitank ve 1 antipersonel roket başlığı ile 5 sevk fişeği toprağa gömülü şekilde bulundu. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

İş yerine ateş açan kadın, bir kişiyi yaraladı

İş yerine ateş açan kadın, bir kişiyi yaraladı

Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti

Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı (2)

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı (2)

Kızıltepe'de ABD ve İtalyan menşeli tabancalar ele geçirildi

Kızıltepe'de ABD ve İtalyan menşeli tabancalar ele geçirildi

Dünyanın en ilginç parkı! Ziyaretçi akınına uğruyor

Dünyanın en ilginç parkı! Ziyaretçi akınına uğruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.