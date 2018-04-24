HABER

Van’da 73 kınalı keklik yeniden özgürlüğüne kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 11:57 | Son Güncelleme

Van’da kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafına el konulan 73 kınalı keklik doğaya bırakıldı.Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra jandarma tarafından el konulup Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14.

Van’da 73 kınalı keklik yeniden özgürlüğüne kavuştu

Van’da kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafına el konulan 73 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra jandarma tarafından el konulup Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 73 kınalı keklik bugün yeniden özgürlüklerine kavuştu. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı’nın da hazırlı bulunduğu programda 73 kınalı keklik yaşam alanlarına bırakıldı. Bakıcı, kafes avcılarından ele geçirilen ve yaklaşık olarak 10 gündür bakım ve tedavileri yapılan 73 kınalı keklik, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü tarafından tekrar yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

Van’da 73 kınalı keklik yeniden özgürlüğüne kavuştu

Van’da 73 kınalı keklik yeniden özgürlüğüne kavuştu

Elini sıkmadı! Paylaşımı herkesi şaşırttıElini sıkmadı! Paylaşımı herkesi şaşırttı
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisiDevlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi
‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.