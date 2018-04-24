Van’da 73 kınalı keklik yeniden özgürlüğüne kavuştu

Van’da kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafına el konulan 73 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra jandarma tarafından el konulup Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 73 kınalı keklik bugün yeniden özgürlüklerine kavuştu. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı’nın da hazırlı bulunduğu programda 73 kınalı keklik yaşam alanlarına bırakıldı. Bakıcı, kafes avcılarından ele geçirilen ve yaklaşık olarak 10 gündür bakım ve tedavileri yapılan 73 kınalı keklik, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü tarafından tekrar yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.