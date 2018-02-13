Van’da 75 kilo 240 gram eroin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 75 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi’ndeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Efes’in de katıldığı aramada 144 paket halinde toplam 75 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
Kars'ta vahşet! Eşini öldürdü kayınpederini yaraladı
Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu cezayı ödemeyen yurt dışına çıkamayacak
Anne ve kızının esrarengiz ölümü: Üç harfliler beni uyutmuyor!
Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!
Banka hatası yüzünden dünyanın en zengin insanı oldu
Whatsapp'ta yürüyeyim derken rezil oldular
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rio Karnavalı başladı
Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum