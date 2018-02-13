Van’da 75 kilo 240 gram eroin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 75 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi’ndeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Efes’in de katıldığı aramada 144 paket halinde toplam 75 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.