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Van’da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Özalp ilçesindeki Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli bir araç takibe alındı.

Van’da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Özalp ilçesindeki Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli bir araç takibe alındı. Yapılan takip neticesinde jandarma ekiplerince durdurularak yakalanan araçta, 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ayrıca, Saray ilçesinde konuşlu bulunan Kapıköy Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca yurda yasadışı yollardan girmeye çalışan şüphelilere yönelik yapılan müdahalede, 3 bin 500 paket olmak üzere toplam 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

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