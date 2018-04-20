Van’da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Özalp ilçesindeki Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığınca, Saray ilçesi Mehmetalan Mahallesi yakınlarındaki Dorutay-Özalp karayolu üzerinde yapılan yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli bir aracı takibe alındı. Takip neticesinde jandarma ekiplerince durdurulan araç içerisinde yapılan kontrol ve arama neticesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Öte yandan, Saray ilçesinde konuşlu bulunan Kapıköy Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca yurda yasadışı yollardan girmeye çalışan şüphelilere yönelik yapılan müdahalede, 3 bin 500 paket olmak üzere toplam 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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