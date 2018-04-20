HABER

Van’da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Özalp ilçesindeki Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığınca, Saray ilçesi Mehmetalan Mahallesi yakınlarındaki Dorutay-Özalp karayolu üzerinde yapılan yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli bir aracı takibe alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Özalp ilçesindeki Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığınca, Saray ilçesi Mehmetalan Mahallesi yakınlarındaki Dorutay-Özalp karayolu üzerinde yapılan yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli bir aracı takibe alındı. Takip neticesinde jandarma ekiplerince durdurulan araç içerisinde yapılan kontrol ve arama neticesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Öte yandan, Saray ilçesinde konuşlu bulunan Kapıköy Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca yurda yasadışı yollardan girmeye çalışan şüphelilere yönelik yapılan müdahalede, 3 bin 500 paket olmak üzere toplam 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

AK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafıAK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafı
Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!
Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı! Sosyal medya bunu konuşuyorCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı! Sosyal medya bunu konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.