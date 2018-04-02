Van’da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Van’ın Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki Berhan Kıyak eve gelmeyince ailesi, komşuları ile birlikte çocuğu aramaya başladı. Çocuk bulunamayınca yetkililere haber verildi. Kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlatırken, arama çalışmalarına mahalle sakinleri de katılıyor.
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