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Van’da 9 bin 500 paket kacak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 13:12 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van’da 9 bin 500 paket kacak sigara ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu İlçesi Karpuzalan Mahallesinde durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 9 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Y.İ. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Van’da 9 bin 500 paket kacak sigara ele geçirildi

Van’da 9 bin 500 paket kacak sigara ele geçirildi

Van’da 9 bin 500 paket kacak sigara ele geçirildi

Van’da 9 bin 500 paket kacak sigara ele geçirildi

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