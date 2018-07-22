Van'da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan araçta, 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, 9 bin paket kaçak gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.E. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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