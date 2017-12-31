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Van'da 96 kilo 526 gram esrar ele geçirildi  

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 13:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta, narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, 96 kilo 526 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları uyuşturucu yüklü aracı Başkale ilçesine bağlı Aşağı Çaldıran Mahallesi'nde durdurdu. Araçta, narkotik dedektör köpekle yapılan aramalarda, 96 kilo 526 gram esrar ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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