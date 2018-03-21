Van'da Afgan 7 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 7 kaçak yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde, devriye görevi yaptı. Ekipler, yol üzerinde gördüğü bir grup yayayı durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde Afganistan uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın 7 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Gözaltına alınan 7 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Afgan kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum