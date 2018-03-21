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Van'da Afgan 7 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:00 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 7 kaçak yakalandı.  Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde, devriye görevi yaptı.

Van'da Afgan 7 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 7 kaçak yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde, devriye görevi yaptı. Ekipler, yol üzerinde gördüğü bir grup yayayı durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde Afganistan uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın 7 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Gözaltına alınan 7 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Afgan kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Van'da Afgan 7 kaçak yakalandı

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