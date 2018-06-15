HABER

Van'da AK Parti ile CHP'liler arasında gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 00:40 | Son Güncelleme

VAN'da, AK Parti Gençlik Kolları ile Cumhuriyet Halk Partililer arasında bayrak asma yeri nedeniyle gerginlik yaşandı.

Van'da AK Parti ile CHP'liler arasında gerginlik

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da, AK Parti Gençlik Kolları ile Cumhuriyet Halk Partililer arasında bayrak asma yeri nedeniyle gerginlik yaşandı. Yaşanan arbede sırasında AK Parti Tuşba ilçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Bayram yaralandı.
Van'da, AK Parti ve CHP arasında akşam saatlerinde parti bayraklarının asılacağı alan ile ilgili gerginlik yaşandı. İddiaya göre, merkez İpekyolu ilçesi, Sıhke Caddesi üzerinde bulunan CHP'nin seçim bürosunun bulunduğu binanın çevresine AK Parti Gençlik Kolları üyeleri bayrak asmak istedi. CHP'nin milletvekili adayları bu duruma itiraz edince tartışma yaşandı. Tartışma sırasında AK Parti Tuşba ilçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Bayram başına aldığı darbeyle yaralandı. Yaşanan gerginliğin daha fazla büyümemesi için Cumhuriyet Halk Partisi 1'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Kurukcu, ruhsatlı silahıyla havaya iki el ateş etti.
Duyulan silah sesiyle olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, AK Parti ile CHP'li yetkililer ifadeleri alınmak üzere İki Nisan Polis Karakolu'na götürüldü.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA
CHP Van 1'inci sıra milletvekili adayı Kurukcu, akşam saatlerinde yaşanan gerginlik ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mehmet Kurukcu'nun açıklaması şöyle:
"AKP Van İl Teşkilatı, bayraklarımızın üstüne bayrak astılar ve tüm uyarılarımıza rağmen bayraklarını kaldırmadılar. Biz bu akşam kaldırmak isterken 50 kişilik bir grup seçim büromuzun önünde bize saldırmaya başladı ve ben zor durumda kalıp havaya ateş açmak zorunda kaldım. Yoksa linç edilecektik. AKP Van İl Teşkilatına tavsiyem ortamı kışkırtmayın ve ortamı germeyin. Gençlerimize sahip çıkalım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Van'da AK Parti ile CHP'liler arasında gerginlikVan'da AK Parti ile CHP'liler arasında gerginlikVan'da AK Parti ile CHP'liler arasında gerginlikVan'da AK Parti ile CHP'liler arasında gerginlik

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldüTIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Keşan'da HDP gerginliğiKeşan'da HDP gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.