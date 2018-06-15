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Van'da AK Parti ile CHP'liler arasında gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 06:46 | Son Güncelleme

VAN'da, AK Parti Gençlik Kolları ile Cumhuriyet Halk Partililer arasında bayrak asma yeri nedeniyle gerginlik yaşandı.

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da, AK Parti Gençlik Kolları ile Cumhuriyet Halk Partililer arasında bayrak asma yeri nedeniyle gerginlik yaşandı. Yaşanan arbede sırasında AK Parti Tuşba ilçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Bayram yaralandı. Van'da, AK Parti ve CHP arasında akşam saatlerinde parti bayraklarının asılacağı alan ile ilgili gerginlik yaşandı. İddiaya göre, merkez İpekyolu ilçesi, Sıhke Caddesi üzerinde bulunan CHP'nin seçim bürosunun bulunduğu binanın çevresine AK Parti Gençlik Kolları üyeleri bayrak asmak istedi. CHP'nin milletvekili adayları bu duruma itiraz edince tartışma yaşandı. Tartışma sırasında AK Parti Tuşba ilçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Bayram başına aldığı darbeyle yaralandı. Yaşanan gerginliğin daha fazla büyümemesi için Cumhuriyet Halk Partisi 1'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Kurukcu, ruhsatlı silahıyla havaya iki el ateş etti. Duyulan silah sesiyle olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, AK Parti ile CHP'li yetkililer ifadeleri alınmak üzere İki Nisan Polis Karakolu'na götürüldü. SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA CHP Van 1'inci sıra milletvekili adayı Kurukcu, akşam saatlerinde yaşanan gerginlik ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mehmet Kurukcu'nun açıklaması şöyle: "AKP Van İl Teşkilatı, bayraklarımızın üstüne bayrak astılar ve tüm uyarılarımıza rağmen bayraklarını kaldırmadılar. Biz bu akşam kaldırmak isterken 50 kişilik bir grup seçim büromuzun önünde bize saldırmaya başladı ve ben zor durumda kalıp havaya ateş açmak zorunda kaldım. Yoksa linç edilecektik. AKP Van İl Teşkilatına tavsiyem ortamı kışkırtmayın ve ortamı germeyin. Gençlerimize sahip çıkalım" dedi.

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