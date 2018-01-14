Van'da araç lastiğinde eroin sevkiyatı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kurubaş Mevkii'nde, şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpek 'Şila' ile arama yapıldı. Aramada, aracın arkasındaki yedek lastiğin içinde 8 kilo 190 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Gürpınar ilçesi Kurubaş Mevkii'nde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, aracın arkasındaki yedek lastiğin içine gizlenen 11 paket halinde 8 kilo 190 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
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