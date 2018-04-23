Van’da aranan 5 kişi gözaltına alındı

Van’da çeşitli suçlardan cezaları bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan 10 yıl cezası bulunan S.U., ‘hırsızlık’ suçundan 5 yıl 1 ay cezası bulunan F.D., ‘yaralama’ suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan H.G., ‘hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan Z.B. ve ‘hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan K.K., yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmişlerdir” denildi.