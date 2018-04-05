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Van’da arazi kavgası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Van’ın Başkale ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede ikamet eden Behram K. ile ağabeyi Akif K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Akif K. vurularak yaşamını yitirdi. Akif K.’nın cenazesi otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilirken jandarma, Behram K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

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