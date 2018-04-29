HABER

Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesi yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesi yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Kaza bugün öğle saatlerinde Çaldıran- Doğubeyazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınında meydana geldi. Devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdiEsad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!
'Tosun' hakkında bomba iddia: 'Tosun' hakkında bomba iddia: "Aktif konumu o şehri gösteriyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.