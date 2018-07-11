HABER

Van'da av tüfeği ile vurulan köpek tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

VAN'da av tüfeği ile vurulduğu belirlenen köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Van'da av tüfeği ile vurulan köpek tedaviye alındı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da av tüfeği ile vurulduğu belirlenen köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ameliyatla köpeğin vücudundan çok sayıda saçma çıkarıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Çiçekli Mahallesi yakınlarında bir sokak köpeğinin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede köpeğin yaralı olarak yattığı yeri tespit etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurulan ve çeşitli yerlerinde yaralanan köpek, hayvan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesine ait Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ameliyata alınan yaralı köpeğin vücudunda çok sayıda saçma çıkarıldı.Yaklaşık bir saat süren operasyonda ayrıca hayvanın boyun kısmında oluşan yaraya da dikiş atıldı. Olayda bir gözünü kaybeden ve bitkin düşen yaralı köpeğe aşıları yapılarak vitamin takviyesinde bulunuldu.
Sağlık İşleri Daire Başkanı Selim Elhansu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla sokak hayvanlarının korunması için ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek,yaşanan olası olumsuzluklara ekiplerin anında müdahalede ettiğini söyledi. Elhansu şöyle konuştu:
"Son günlerde maalesef ülkemiz genelinde hayvanlara yönelik çeşitli şiddet haberlerine şahit olmaktayız. Benzer bir olay da maalesef ilimizde yaşandı. Edremit ilçemize bağlı Çiçekli Mahallemiz yakınlarında yaşanan bu olayda ekiplerimiz ivedilikle olay yerine giderek, söz konusu hayvanı merkezimize getirmek suretiyle gerekli müdahaleleri yaptı. Köpeğimiz şu anda iyi durumdadır. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merkezimizde 24 saat esasına göre ekiplerimiz hazır bekletilmektedir. Ancak burada asıl iş vatandaşlarımıza düşüyor."

FOTOĞRAFLI

Van'da av tüfeği ile vurulan köpek tedaviye alındıVan'da av tüfeği ile vurulan köpek tedaviye alındıVan'da av tüfeği ile vurulan köpek tedaviye alındıVan'da av tüfeği ile vurulan köpek tedaviye alındı

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!Bir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!
Temizlik yaparken akıma kapılan işçi öldüTemizlik yaparken akıma kapılan işçi öldü
Dilovası'ndaki firmaya, 58 bin lira kötü koku cezasıDilovası'ndaki firmaya, 58 bin lira kötü koku cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

İlginizi Çekebilir

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.