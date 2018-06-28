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Van'da basın açıklaması ve eylemler 22 gün yasak

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

VAN Valiliği'nce kentte yapılacak basın açıklamaları ile çadır kurma, stant açma, oturma eylemi yapma ve benzeri tüm eylem ile etkinlerin 22 gün boyunca yasaklandığı açıklandı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Valiliği'nce kentte yapılacak basın açıklamaları ile çadır kurma, stant açma, oturma eylemi yapma ve benzeri tüm eylem ile etkinlerin 22 gün boyunca yasaklandığı açıklandı. Van'da yapılacak miting ile açık- kapalı yer toplantıları ve gösteri yürüyüşlerinin de 22 gün süreyle valilik iznine bağlandığı duyuruldu.
Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasının, kent sakinlerinin can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi:
"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri 28.06.2018 tarihinde geçerli olmak üzere 22 gün süreyle valilik iznine bağlanmış, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinler ise 28.06.2018 tarihinde geçerli olmak üzere 22 gün süreyle yasaklanmıştır."

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