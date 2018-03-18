Van’da bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “17 Mart 2018 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 06... plaka sayılı minibüste yapılan aramada, aracın arka kısmında klima boşluğunda gizlenmiş halde toplam bin 900 paket üzerinde TAPDK bandrollü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen V.E. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılmıştır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.