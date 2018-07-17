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Van’da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

VAN’ın Erciş ilçesinden 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan ve hakkında; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma' suçlarından yakalama kararı bulunan bir 1 terörist, yapılan ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu.  Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 teröristin  yapılan ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Bir terörist yapılan ikna çalışmaları sonucu 16 Temmuz 2018 günü, Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi'nde jandarmaya teslim olmuştur.

VAN, (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinden 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan ve hakkında; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma' suçlarından yakalama kararı bulunan bir 1 terörist, yapılan ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 teröristin yapılan ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilerek şöyle denildi:
“Bir terörist yapılan ikna çalışmaları sonucu 16 Temmuz 2018 günü, Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi'nde jandarmaya teslim olmuştur. Alınan ilk ifadesinde; örgütte çok sıkıntı çektiğini, insanlık dışı muamele gördüğünü, uzun zamandan beri örgütten kaçmaya çalıştığını anlatan terör örgütü mensubu, halen örgüt içinde faaliyet gösteren bir çok kişinin de teslim olmak için fırsat kolladığını belirtmiştir. Teslim olan teröristle ilgili adli işlemler sürdürülmekte olup, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

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