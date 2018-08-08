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Van'da çatışma: 1 PKK'lı öldürdüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi.  Gürpınar ilçesi Elemeği Mahallesi kırsalında vatandaşlar, PKK'lı 2 teröristi bölgede görünce jandarmaya haber verdi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi.
Gürpınar ilçesi Elemeği Mahallesi kırsalında vatandaşlar, PKK'lı 2 teröristi bölgede görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, teröristlerle temas sağlandı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

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