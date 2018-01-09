Van'da dilendirilen çocuklara yönelik operasyon

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da zabıta ekipleri, kent merkezinde dilendirilen çocuklar ve ailelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si çocuk 12 kişi, Büyükşehir Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek haklarında yasal işlem yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Van'da çocukların ve ailelerinin dilenmesini engellemek için operasyon düzenledi. Operasyonda, kentin önemli caddeleri ile cami önleri ve trafik ışıklarında araç camları silen 7'si çocuk, 12 kişi, ekiplerce minibüslere bindirildi. Çocuklarla aileleri, Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek haklarında yasal işlem yapıldı, aramada ise üzerlerinden toplam 350 liralık madeni para çıktı.
Zabıta yetkilileri operasyonların devam edeceğini belirttti.
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