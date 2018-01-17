Van'da dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırdığı tespit edilen kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3.5 aylık takibin ardından ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Van'da 4, Ankara'da 1 ve Tokat'ta 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda 3 tapu, 1 av tüfeği, değişik çaplarda çok sayıda fişek, 19 CD, 4 video kaset, taşınması yasak kesici aletler ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin, şu ana kadar tespit edilen mağdurlardan 1 milyon 814 bin lira nakit para dolandırdığı, medikal sektöründe faaliyet gösteren bir kişiyi de 500 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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