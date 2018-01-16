Van'da dolandırıcılıktan 1 kişi tutuklandı

VAN, (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesinde dolandırıcılık suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan M.Ö, tutuklandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı, 8 ayrı nitelikli yağma ve dolandırıcılık suçundan aranan M.Ö.'nün Muradiye İlçesi Aşağıargıt Mahallesi'ndeki ailesini ziyarete geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bugün öğle saatlerinde adrese düzenlediği operasyonla M.Ö.'yü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erciş Cezaevi'ne kondu.
Hayvan hırsızlığı, yaralama ve hakaret gibi 5 ayrı suçtan aranan H.H. de Adaklı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., serbest bırakıldı.
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