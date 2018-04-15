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Van'da, dondurma kutularında 80 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde polisin dondurma kamyonunda yaptığı aramada, dondurma kutuları içerisinde gizlenmiş 80 kilo 860 gram eroin ele geçirildi.

Van'da, dondurma kutularında 80 kilo eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde polisin dondurma kamyonunda yaptığı aramada, dondurma kutuları içerisinde gizlenmiş 80 kilo 860 gram eroin ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.​
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Hal kavşağında şüphe üzerine bir firmaya ait dondurma kamyonunu durdurdu. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada dondurma kutularının içerisine gizlenmiş 150 paket halinde 80 kilo 860 gram eroin ele geçirildi. Kamyon şoförü N.T. gözaltına alındı.
N.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Van'da, dondurma kutularında 80 kilo eroin çıktıVan'da, dondurma kutularında 80 kilo eroin çıktıVan'da, dondurma kutularında 80 kilo eroin çıktıVan'da, dondurma kutularında 80 kilo eroin çıktı

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