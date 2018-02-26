Van'da durdurulan otomobilde kaçak hayvan ilaçları ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada; tablet, şişe ve paket halinde kaçak hayvan ilaçları ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Özalp yolu üzerindeki kontrol noktasında, durumundan şüphelendikleri sürücünün otomobilini durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, çeşitli markalarda 45 bin 100 tablet, 3 bin 380 şişe ve 5 bin 125 paket gümrük kaçağı hayvan ilacı ele geçirdi. Kaçak hayvan ilaçlarıyla ilgili otomobil sürücüsü K.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.Y., sevk edildiği mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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