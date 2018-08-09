HABER

Van'da evlere yaklaşan ot yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 12:25 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'da evlere yaklaşan ot yangını korkuttu

VAN,(DHA)-VAN'ın Gürpınar ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gürpınar ilçesi Ongür Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde vatandaşların kış için biçip muhafaza ettiği otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bölgedeki ahırları ve evleri tehdit edince büyük panik yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, vatandaşların bu tür yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Arvas, “Ot yığınlarının belli mesafeler bırakılmadan yan yana dizilmeleri, ev ve ahırların yanına, yada çatılarına bırakılması da adeta faciaya davetiye çıkarmaktadır. Bu konuda mahalle sakinlerimizin biraz daha duyarlı davranmalarını, mümkün mertebe ot yığınlarını yerleşim yerlerinden uzakta belli mesafelerle bırakmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Van'da evlere yaklaşan ot yangını korkuttuVan'da evlere yaklaşan ot yangını korkuttuVan'da evlere yaklaşan ot yangını korkuttuVan'da evlere yaklaşan ot yangını korkuttu

PARTNERİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttıİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttı
Konya'da silahlı- bıçaklı kavga: 3 yaralıKonya'da silahlı- bıçaklı kavga: 3 yaralı
Evinin bahçesinde, kendini ağaca astıEvinin bahçesinde, kendini ağaca astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.