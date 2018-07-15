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Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü; 3 polis yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 10:06 | Son Güncelleme

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLMÜŞLER Güvenlik güçlerinin dün gece, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda, öldürülen 2 teröristin, karanlıktan faydalanarak kaçmaya çalıştığı, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildikleri ifade edildi.   EV, JANDARMA KOMUTANLIĞINA 200 METRE MESAFEDE Operasyon düzenlenen evin ise Van İl Jandarma Komutanlığı'na 200 metre mesafede bulunduğu kaydedildi.

Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü; 3 polis yaralı (2)

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLMÜŞLER
Güvenlik güçlerinin dün gece, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda, öldürülen 2 teröristin, karanlıktan faydalanarak kaçmaya çalıştığı, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildikleri ifade edildi.
EV, JANDARMA KOMUTANLIĞINA 200 METRE MESAFEDE
Operasyon düzenlenen evin ise Van İl Jandarma Komutanlığı'na 200 metre mesafede bulunduğu kaydedildi. Evin duvarlarının dibinde kan izlerinin olması ise dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü; 3 polis yaralı (2)Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü; 3 polis yaralı (2)Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü; 3 polis yaralı (2)Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü; 3 polis yaralı (2)

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