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Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü; 3 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 08:02 | Son Güncelleme

VAN'da, eylem amacıyla kente gelen PKK'lı teröristlerin bulunduğu eve operasyon düzenlendi.

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da, eylem amacıyla kente gelen PKK'lı teröristlerin bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürülürken, 1'i ağır, 3 Özel Harekat polise yaralandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan Özel Harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1’i ağır, 3 Özel Harekat polisi de yaralandı. Teröristlerle birlikte, Glock marka 2 tabanca ve bu silahlara ait 3 şarjör ele geçirildi.
Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerinin mahalledeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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