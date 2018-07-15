HABER

Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü; 3 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

VAN'da, eylem amacıyla kente gelen PKK'lı teröristlerin bulunduğu eve operasyon düzenlendi.

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da, eylem amacıyla kente gelen PKK'lı teröristlerin bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürülürken, 1'i ağır, 3 Özel Harekat polise yaralandı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan Özel Harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1’i ağır, 3 Özel Harekat polisi de yaralandı. Teröristlerle birlikte, Glock marka 2 tabanca ve bu silahlara ait 3 şarjör ele geçirildi. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin mahalledeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi. KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLMÜŞLER Güvenlik güçlerinin dün gece, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda, öldürülen 2 teröristin, karanlıktan faydalanarak kaçmaya çalıştığı, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildikleri ifade edildi. EV, JANDARMA KOMUTANLIĞINA 200 METRE MESAFEDE Operasyon düzenlenen evin ise Van İl Jandarma Komutanlığı'na 200 metre mesafede bulunduğu kaydedildi. Evin duvarlarının dibinde kan izlerinin olması ise dikkat çekti.

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Ünye'de sağanak sele neden olduÜnye'de sağanak sele neden oldu
Kemer'de orman yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldüKemer'de orman yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.