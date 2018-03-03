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Van’da fuhuş operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerimizce fuhuş ve cinsel suçlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 28 Şubat 2018 günü ilimiz İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi 948.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerimizce fuhuş ve cinsel suçlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 28 Şubat 2018 günü ilimiz İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi 948. Sokak üzerinde bulunan bir stüdyo dairede ve Bahçıvan Mahallesi 22. Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde fuhuş yaptıkları tespit edilen Kırgızistan uyruklu S.A. ile Gürcistan Uyruklu E.K. ve K.D. isimli bayanlar ile bu bayan şahıslara fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen S.E., İ.Ş. ve T.Ö. isimli şüpheli erkek şahıslar yakalanmıştır” denildi.
Yakalanan Kırgızistan ve Gürcistan uyruklu kadınların gerekli işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen S.E. , İ.Ş. ve T.Ö. isimli şüpheli şahıslar haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca T.Ö. Serbest, S.E. ve İ.Ş. ise tutuklanmışlardır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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