Van'da gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi

VAN, (DHA) - VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin 4 adrese düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Gürpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Güzelsu ve Günbaşı mahallelerindeki bazı adreslerde kaçak sigara olduğu belirledi. Farklı 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, evlerde arama yaptı. Aramalarda, gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
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