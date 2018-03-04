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Van'da gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin 4 adrese düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi.

Van'da gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi

VAN, (DHA) - VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin 4 adrese düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Gürpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Güzelsu ve Günbaşı mahallelerindeki bazı adreslerde kaçak sigara olduğu belirledi. Farklı 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, evlerde arama yaptı. Aramalarda, gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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Van'da gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildiVan'da gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi

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