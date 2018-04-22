HABER

Van’da hasta kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 21:45 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan koah hastası, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik Mahallesi’nde yaşayan koah hastası 75 yaşındaki Kerem Bilici’nin rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Van’ın Gürpınar ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan koah hastası, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik Mahallesi’nde yaşayan koah hastası 75 yaşındaki Kerem Bilici’nin rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gide Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri, karla kaplı yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine haber verilmesiyle Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bölgeye giderek yolu açtılar. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu koah hastası Bilici, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van’da hasta kurtarma operasyonu

1 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
2 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
3 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
4 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
5 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
6 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
7 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
8 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
9 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
10 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
11 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
12 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
13 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
14 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
15 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
16 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
17 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
18 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
19 / 19

Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’da hasta kurtarma operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü

''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.