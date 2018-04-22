Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van’ın Gürpınar ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan koah hastası, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik Mahallesi’nde yaşayan koah hastası 75 yaşındaki Kerem Bilici’nin rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gide Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri, karla kaplı yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine haber verilmesiyle Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bölgeye giderek yolu açtılar. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu koah hastası Bilici, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.