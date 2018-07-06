HABER

Van'da hastane bahçesinde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde yangın çıktı.

Van'da hastane bahçesinde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde yangın çıktı. Yaşanan elektrik kesintisi yüzünden de hastanenin yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince çeşitli hastanelere nakledildi.
Van'ın İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde, akşam saat 19.45 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürürken, yangın nedeniyle hastane acil servis ve ek binasında ise elektrik kesintisi meydana geldi. Bu nedenle de yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Lokman Hekim hastanelerine nakledildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanenin ek binasında bulunan kadın, doğum ve çocuk servislerinde yatan hastaların tedavilerine devam edildiği, yangın nedeniyle hasar görerek arızalanan trafoya, VEDAŞ ekiplerince gerekli müdahale yapıldığı, yaşanan arızanın da kısa süre içerisinde giderileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da hastane bahçesinde yangın çıktı, hastalar tahliye edildiVan'da hastane bahçesinde yangın çıktı, hastalar tahliye edildiVan'da hastane bahçesinde yangın çıktı, hastalar tahliye edildiVan'da hastane bahçesinde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
Baba ve 2 üvey kızı gölde kaybolduBaba ve 2 üvey kızı gölde kayboldu
Freni boşalan servis aracının çarptığı kadın öldüFreni boşalan servis aracının çarptığı kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te 'Suriye uyruklu 60 yaşlarında bir kişi down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddiası!

Gaziantep'te 'Suriye uyruklu 60 yaşlarında bir kişi down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddiası!

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.