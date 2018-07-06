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Van'da hastane bahçesinde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 09:07 | Son Güncelleme

VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde yangın çıktı.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde yangın çıktı. Yaşanan elektrik kesintisi yüzünden de hastanenin yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince çeşitli hastanelere nakledildi.

Van'ın İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde, akşam saat 19.45 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürürken, yangın nedeniyle hastane acil servis ve ek binasında ise elektrik kesintisi meydana geldi. Bu nedenle de yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Lokman Hekim hastanelerine nakledildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanenin ek binasında bulunan kadın, doğum ve çocuk servislerinde yatan hastaların tedavilerine devam edildiği, yangın nedeniyle hasar görerek arızalanan trafoya, VEDAŞ ekiplerince gerekli müdahale yapıldığı, yaşanan arızanın da kısa süre içerisinde giderileceği belirtildi.

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