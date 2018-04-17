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Van’da hayvan neslini tehlikeye sokan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye ilçesinde yüzlerce kuş türünün barındığı sazlık alan alev alev yanarken, uzmanlar ise kuluçka döneminde çıkan yangınların hayvan neslini tehlikeye soktuğu uyarısında bulundu.Muradiye ilçesinin Van Gölü kıyısında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Van’ın Muradiye ilçesinde yüzlerce kuş türünün barındığı sazlık alan alev alev yanarken, uzmanlar ise kuluçka döneminde çıkan yangınların hayvan neslini tehlikeye soktuğu uyarısında bulundu.
Muradiye ilçesinin Van Gölü kıyısında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin insan boyunu aştığı yangın, Muradiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, yangının çıktığı sazlığın birçok kanatlı hayvanın üreme alanı olduğuna dikkat çekerek, "Kanatlı hayvanların üreme dönemidir. Özellikle kuluçka döneminde böyle yangınların çıkması, hayvan neslinin devamını tehlikeye sokar. Kanatlı hayvanın barındığı sazlıklar yok edilirse, kuşların yaptığı yuvalar da yok olur. Tabiatın rahmi olan sulak alanların yok edilmesi, tabiatın ekolojik dengesinin bozulmasına da yol açar. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

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