Van'da ilk kez kısa film festivali yapılacak

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 3-5 Mayıs tarihleri arasında kentte ilk kez 'Kısa Film Festivali' düzenlenecek. Kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon, engelsiz yaşam ve Van temalı filmler kategorilerinde 13 ödülün verileceği festivale 424 başvuru yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarafından desteklenen ‘Kısa Film Festivali’ lansman toplantısı belediye binasında düzenlendi. Toplantıya İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili aynı zamanda Festival Başkanı Cemil Öztürk, Festival Yönetmeni Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nergiz Karadaş, Festival Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Afıf Ataman ve Festival Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Çelik katıldı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van'ın daha önce terörle, olumsuzluklarla gündeme geldiğini bu imajı değiştirmek için böyle etkinlikler yapılması gerektiğini söyledi. Öztürk, "Tarihe karşı sorumluluk bilinci ile birçok medeniyete beşiklik etmiş, tarihi, kültürü ve sanatı kendinde barındırmış bu şehri ve doğal güzellikleri tüm dünyaya gösterebilmek kısa film festivalini yapmaya kara verdik. Amacımız Van’ın tüm güzelliklerini sadece Vanlılara değil tüm Türkiye’ye ve dünyaya gösterebilmektir. Bunun yanında bir diğer amacımız da sanatsal anlamında ilimizde sanatı, sinemaseverleri kısa film festivali ile buluşturmak ve sanata dair, sinemaya dair Van'ımızdan katkı sunmaktır. Artık Van, hem ülke hem de dünya gündeminde güzelliklerle, olumlu haberlerle, festivallerle, şenliklerle ve örnek projelerle anılan bir şehir haline gelmiştir. Kısa Film Festivali’ne 424 filmin başvuruda bulundu. Bunun yanında 70’ten fazla kişi Van temalı kısa film atölyesi kapsamında başvuru yaptı. Bu sayı çok güzel bir sayı. Festivalin ikincisi, üçüncüsü düzenlendiği zaman bu sayı daha da artacak ve bu festival ulusal değil, uluslararası film festivali olarak devam edecek" dedi.

Festival Yönetmeni Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nergiz Karadaş da Van'ın ünlü yönetmenler ve senaristler tarafından keşfedilmediğini bu tür festivaller sayesinde Van'ın ileriki dönemlerde beyaz perde de çokça yer bulacağını söyledi. Yönetmen Karadaş: "Van'ın güzelliği halen çok fazla filmde yer almış değil. Van maalesef halen çok fazla filmlere konu olmamış, filmlerin kimliği öznesi olamamış. Ama ben inanıyorum ki 50'ye yakın yönetmenin, hatta jurimizde yer alan ünlü yönetmenlerin de buraya gelmesiyle Van çok daha farklı bir kimlikte, beyaz perde de yer bulacak diye düşünüyorum. Ulusal basın festivalimizi ilk günden bu yana ciddi şekilde takip ediyor. Sevindirici olan bir diğer tarafı da yıllardır yapılan birçok festivalden daha çok başvuru aldık. Bunda jurimizin etkisi var. Sürece ilişkin şeffaf durmamızın etkisi var. Van hala belli bir kesim için gelinmesi korkulan bir yerken, bizim jurimizde gönüllü olarak gelen çok ünlü oyuncular var. Bir çoğu festival süresince burada olacak. Bir kısmı da ödül töreninde Van'da bulunacak" diye konuştu.

Festival Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Afıf Ataman ise ilki yapılan kısa film festivaline tahmin edilenden daha fazla başvurunun olduğunu ifade ederek, "Van'da daha önce film festivali yapıldı ama ilk kez kısa film festivali yapıyor. Bu festivalde sinema ile daha önce profesyonel olarak ilgilenmeyen sinemaseverlerin Van temalı filmler atölyesi düzenledik. Buraya başvuranlar değişik sosyal sınıflardan, mesleklerden insanlardı. Lise öğrencisinden belediye işçisine, doktordan hemşireye sinemayı seven ve gönül veren insanlardı. Bu sene pek çok kısa metrajlı film festivali var. Bizim festivalimize bu festivale yapılan başvurulardan daha çok başvuru yapıldı. Ulusal bazda toplam 424 film festivalimize başvurdu. 424 film'in 249'u kurmaca dalında, 110'nu belgesel dalında, 36'sı deneysel ve 29 animasyon filmi yarışmaya başvurdu. Bunları ön jüriler izlediler. Her dal için ayrı bir ön jürimiz var. Bu süreç sonunda toplam 39 yarışma ve 14 gösterim filmi belirlendi. 39 yarışma ve 14 gösterim, 7 de Van temalı film festival süresince 3-5 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak gösterimde olacak. Sinema ile alakalı 70'i aşkın kişi Van'a gelecek. Van'da sinema mevsimi yaşanacak.

Festival Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Çelik festivalde özel ödüllerin verileceğin söyledi. Dr. Çelik, "7 dalda ödül vereceğiz. Bu 7 dalın 4 dalı sinemanın teknik dalları kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel daldaki ödüller olacak. Engelsiz Yaşam Özel ödülümüz, Van temalı ödülümüz ve Münir Özkul onur ödülü olarak da 3 özel ödülümüz olacak. Gala gecemizde 13 farklı dalda 7 ödül vereceğiz."