HABER

Van'da jandarmadan 24 Haziran öncesi terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ile Gürpınar ilçeleri kırsalına, jandarma tarafından 24 Haziran seçimleri öncesi operasyon düzenlendi.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN'ın Başkale ile Gürpınar ilçeleri kırsalına, jandarma tarafından 24 Haziran seçimleri öncesi operasyon düzenlendi. Teröristlerin 2 sığınağının tespit edildiği operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı'nca 24 Haziran günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sürecini terörize etmek için eylem hazırlığındaki teröristlerin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla istihbari çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, dün, Başkale'nin Tahıl ve Gürpınar'ın Aşağıbeşparmak mahalleleri kırsalında 'Şehit Jandarma Üsteğmen Hüseyin Özgüven' operasyonu düzenlendi. Çok sayıda jandarma birliğinin katıldığı operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınaklar tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda ise patlayıcı yapımında kullanılan büyük 12 tüp, 6 piknik tüpü, 1 pil bloğu, 400 metrelik elektrik kablosu, 1 piknik tüpü başlığı ile tıbbi, yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlar sırasında tespit edilen 2 sığınak ise kullanılmaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Korkunç kazadan önce uyarmışKorkunç kazadan önce uyarmış
CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyorCHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor
59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.