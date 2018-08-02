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Van'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 14:57 | Son Güncelleme

VAN'da jandarma ekipleri tarafından Saray ve Çaldıran ilçelerinde yapılan operasyonlarda kaçak 7 bin 730 paket sigara ve 4 bin 400 paket tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu

VAN, (DHA)- VAN'da jandarma ekipleri tarafından Saray ve Çaldıran ilçelerinde yapılan operasyonlarda kaçak 7 bin 730 paket sigara ve 4 bin 400 paket tıbbi ilaç ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Saray ilçesinde 2,5 kilo kaçak nargile tütünü, Çaldıran ilçesinde 7 bin 730 paket kaçak sigara ve 4 bin 400 paket çeşitli markalarda tıbbi ilaç ele geçirildi. Ayrıca kaçakçıların sınır hattından yükleri getirmek için kullandıkları 3 ata el konuldu. Her iki olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Van'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu

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