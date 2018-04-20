Van’da kaçak alkollü içecek operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 843 adet kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 843 adet kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirilirken, 1 şahsın yakalama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.