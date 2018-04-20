HABER

Van’da kaçak alkollü içecek operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 15:07 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 843 adet kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde arama yapıldığı belirtildi.

Van’da kaçak alkollü içecek operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 843 adet kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 843 adet kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirilirken, 1 şahsın yakalama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Van’da kaçak alkollü içecek operasyonu

Van’da kaçak alkollü içecek operasyonu

Van’da kaçak alkollü içecek operasyonu

Van’da kaçak alkollü içecek operasyonu

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklamasıSelahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
İstanbul'da IŞİD alarmı!İstanbul'da IŞİD alarmı!
Otomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattıOtomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.