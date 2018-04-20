Van’da kaçak alkollü içecek operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 843 adet kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 843 adet kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirilirken, 1 şahsın yakalama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.
AK Parti vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi
Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
Bu nasıl tarz? Onu gören şaşıp kaldı
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum