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Van'da kaçak avlanan 4,8 ton inci kefali balığı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, iki araçta toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirildi.

Van'da kaçak avlanan 4,8 ton inci kefali balığı ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, iki araçta toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Van Gölü'nde kaçak avlananlara, 11 bin 900 TL idari para cezası kesildi.
Van'da, 15 Nisan15 Temmuz tarihleri için avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri, gece gündüz nöbet tutuyor. Bu kapsamda, Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri karadan ve göl kıyısında kaçak balık avlananlara karşı 7/24 nöbet tutuyor. Ekipler, yol kontrollerinde durdurdukları araçlarda arama yaptı. Aramalarda, 2 araçta ,Van Gölü'nde kaçak avlanılan toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirilirken, kaçak balık avlananlara 11 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Balıkları nakletmek için kullanılan araçlara ise 15 gün trafikten men cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da kaçak avlanan 4,8 ton inci kefali balığı ele geçirildi

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