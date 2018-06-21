Van'da kaçak avlanan 7 ton 600 kilo inci kefali ele geçirildi

MURADİYE,(Van),(DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Van Gölü'nde kaçan avlanan 6 ton 400 kilo inci kefali ele geçirilirken, canlı ele geçirilen 1 ton 200 kilo inci kefali ise, jandarma tarafından tekrar Van Gölü'ne bırakıldı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da jandarmanın denetim ve operasyonları devam ediyor. Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonlarda, kaçak avlanıp çuvalara doldurularak gizlenen 6 ton 400 kilo inci kefali ele geçirirken, canlı ele geçirilen 1 ton 200 kilo inci kefali ise jandarma ekipleri tarafından tekrar Van Gölü'ne bırakıldı. 200 metre manyat tipi ağın ele geçirildiği operasyonda, kaçak balık avlayan şahıslara su ürünleri kanuna göre, 2 bin 644 TL idari para cezası kesildi. Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

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