Van'da kaçak define kazısına 5 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, ellerindeki dedektörlerle kaçak define kazısı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı malzemelerine de el konuldu.
Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesi kırsalında kazı yapılacağı ihbarı alan Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Yapılan arazi taramasında bölgede kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri baskında izinsiz define kazısı yapan 5 şüpheliyi ellerindeki arama dedektörü ve kazma küreklerle yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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