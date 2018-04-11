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Van'da kaçak deve operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

VAN'da jandarma tarafından Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda, İran'dan kente yasa dışı yollarla getirilen 6 deve yakalandı.

Van'da kaçak deve operasyonu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da jandarma tarafından Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda, İran'dan kente yasa dışı yollarla getirilen 6 deve yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltını alındı.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Saray ilçesi Sırımlı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, İran'dan yasa dışı yollarda kente getirildiği belirlenen 6 tek hörgüçlü deve bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Develerin piyasa değerinin 60 bin lira olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

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Van'da kaçak deve operasyonu

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