Van'da kaçak göçmen operasyonu: 68 gözaltı, 2 tutuklama

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 68 kaçak göçmen gözaltına alındı, onlara yardım ve yataklık ettikleri belirtilen 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine, ekipler harekete geçti. Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldikleri tespit edilen 63 Afganistan ve 5 Bangladeş uyruklu, toplam 68 göçmen ile onlara yardım ve yataklık eden ev sahipleri E.K ve A.K. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlere yardım eden ev sahipleri E.K. ve A.K. ise sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece 'Göçmen kaçakçılığı' ve 'Zorla alıkoyma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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